Европейских политиков нужно посадить в автобус и привезти в Мариуполь – Давидюк

Кроме перерезки "газовой" пуповины между Брюсселем на Европой, есть еще один способ, как можно повлиять на европейских политиков.

Давыдюк раскритиковал западных политиков

Об этом 24 канала остро высказался политолог Николай Давыдюк. Он считает, что есть один очень действенный способ, чтобы избавиться от пустых заявлений.

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Европейских политиков нужно собрать, усадить в один большой автобус и привезти в Мариуполь. Пусть там посмотрят, и уже потом говорят,

– считает политолог.

Справедливости ради он добавил, что в Киев приезжали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, послы США, премьер Испании, глава ООН Антониу Гутерреш и другие.

Поэтому он считает, чтобы давать громкие заявления о преступлениях путинской армии в Украине, нужно их видеть своими глазами. По крайней мере, это будет справедливо.

"С европейскими политиками все очень просто – нужно говорить честно, открыто и желательно на украинской территории. Тогда все вопросы снимаются", – подчеркнул он.

"Европе нужно повзрослеть"

Тем временем Украине продолжает поступать оружие, которое нам так необходимо, чтобы выбить врага с нашей территории. Однако не столь быстрыми темпами, как нам того хотелось бы. Вместе с тем в Европе раздаются разные тезисы о войне в Украине.

"Европа то хочет "сохранить лицо Путина" , то хочет развалить Россию, сохранить Украину. Европа сама не знает, чего хочет. Ей нужно определиться. Надо повзрослеть и не думать, что их не коснется война в Украине", – считает Давыдюк.

Запад еще не понимает, что делать с проигравшей Россией

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал 24 каналу , что чтобы победить в войне против России и вернуть захваченные территории, Украине нужно оружие. Страны Запада нам ее предоставляют. Однако они пока не понимают, что будут делать с Россией.

"Есть политическая история внутри США. Есть геополитическая ситуация. То есть, Запад еще не понимает, что делать с Россией, которая очевидно проигрывает. Это ключевая проблема", – сказал Шабунин.

Поэтому руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал международных партнеров предоставить Украине более тяжелое вооружение. Это поможет побороть российских кафиров.

Давдюк остро раскритиковал западных политиков: смотрите видео