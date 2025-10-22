Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, сообщает 24 Канал.
Читайте также Требования Трампа несовместимы с военными целями России: ISW оценил последние сигналы Кремля
Что предлагают европейские страны?
Некоторые европейские страны, в частности Франция, предложили свои инициативы по мирному урегулированию в Украине.
Не много, но некоторые европейские страны действительно очень помогают с этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня,
– объяснил президент.
Зеленский отметил, что такие предложения требуют дальнейшего обсуждения, и подчеркнул, что приветствует инициативы стратегических партнеров, которые стремятся помочь Украине.
Справка. 22 октября Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Во время встречи с премьер-министром страны политики обсудили войну России против Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Швецией и Украиной.
Что известно о плане мирного урегулирования?
По данным Bloomberg, сейчас европейские страны сотрудничают с Украиной над предложением из 12 пунктов о прекращении войны на текущих линиях фронта. За выполнением предложенного плана будет следить миротворческий совет во главе с Дональдом Трампом.
По плану, обе стороны одновременно прекратят продвижение на линии фронта в рамках введения перемирия. После план предусматривает возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными.
Отмечается также, что Украина будет иметь гарантии безопасности, средства на восстановление и возможность быстрого вступления в ЕС.