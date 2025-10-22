Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, сообщает 24 Канал.

Что предлагают европейские страны?

Некоторые европейские страны, в частности Франция, предложили свои инициативы по мирному урегулированию в Украине.

Не много, но некоторые европейские страны действительно очень помогают с этим. Они хотят представить свой взгляд. Это не план, как тотально остановить войну. Это план по прекращению огня,

– объяснил президент.

Зеленский отметил, что такие предложения требуют дальнейшего обсуждения, и подчеркнул, что приветствует инициативы стратегических партнеров, которые стремятся помочь Украине.

Справка. 22 октября Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Во время встречи с премьер-министром страны политики обсудили войну России против Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Швецией и Украиной.

Что известно о плане мирного урегулирования?