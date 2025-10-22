Про це Зеленський сказав під час пресконференції зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, повідомляє 24 Канал.
Що пропонують європейські країни?
Деякі європейські країни, зокрема Франція, запропонували свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні.
Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню,
– пояснив президент.
Зеленський зазначив, що такі пропозиції потребують подальшого обговорення, і наголосив, що вітає ініціативи стратегічних партнерів, які прагнуть допомогти Україні.
Довідка. 22 жовтня Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни політики обговорили війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною.
Що відомо про план мирного врегулювання?
За даними Bloomberg, наразі європейські країни співпрацюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни на поточних лініях фронту. За виконанням запропонованого плану стежитиме миротворча рада на чолі з Дональдом Трампом.
За планом, обидві сторони одночасно припинять просування на лінії фронту в межах запровадження перемир'я. Опісля план передбачає повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими.
Зазначається також, що Україна матиме гарантії безпеки, кошти на відновлення та можливість швидкого вступу в ЄС.