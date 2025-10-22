Про це Зеленський сказав під час пресконференції зі шведським прем'єром Ульфом Крістерссоном, повідомляє 24 Канал.

Що пропонують європейські країни?

Деякі європейські країни, зокрема Франція, запропонували свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні.

Не багато, але деякі європейські країни справді дуже допомагають з цим. Вони хочуть представити свій погляд. Це не план, як тотально зупинити війну. Це план щодо припинення вогню,

– пояснив президент.

Зеленський зазначив, що такі пропозиції потребують подальшого обговорення, і наголосив, що вітає ініціативи стратегічних партнерів, які прагнуть допомогти Україні.

Довідка. 22 жовтня Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни політики обговорили війну Росії проти України та двостороннє співробітництво у сфері оборони між Швецією та Україною.

Що відомо про план мирного врегулювання?