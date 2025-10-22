Про це йдеться у звіті ISW від 21 жовтня, передає 24 Канал. Аналітики оцінили останні заяви міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова.

Про що свідчать останні заяви Лаврова?

За словами Лаврова, його країна не змінила своєї позиції з часу саміту на Алясці. У такий спосіб російський міністр відповів на заклики Трампа.

Кремль не погодиться на негайне припинення вогню, яке "ні до чого не приведе", він нібито прагне "довгострокового стабільного миру" та вирішення "корінних причин" конфлікту, зокрема розширення НАТО на схід і так званої дискримінації російськомовних громадян в Україні.

Заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей, незважаючи на вимоги США про негайне припинення конфлікту,

– вважають аналітики.

До слова, Володимир Путін і його високопоставлені чиновники неодноразово заявляли, що Росія не погодиться на припинення вогню, доки Київ і Захід не виконають її вимоги. Йдеться про нейтралітет України, усунення її законного уряду, встановлення проросійської влади та зміни політики відкритих дверей Альянсу.

Цікаво! Ексклюзивно в етері 24 Каналу політолог Валерій Димов припустив, що Путін укотре зіграв на марнославстві американського президента, змусивши його відмовитися від активних дій на підтримку України. Диктатор нібито міг пообіцяти Трампові вигідні економічні схеми та спільні проєкти.

Окрім того, в Інституті вивчення війни продовжують вважати, що лише економічний тиск є недостатнім інструментом для того, щоб країна-агресорка погодилася на переговори. Тож припинення війни також залежить від подальшої потужної військової підтримки України.

Як Росія аргументує продовження війни?