Об этом говорится в отчете ISW от 21 октября, передает 24 Канал. Аналитики оценили последние заявления министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова.

О чем свидетельствуют последние заявления Лаврова?

По словам Лаврова, его страна не изменила своей позиции со времени саммита на Аляске. Таким образом российский министр ответил на призывы Трампа.

Кремль не согласится на немедленное прекращение огня, которое "ни к чему не приведет", он якобы стремится к "долгосрочному стабильному миру" и решению "коренных причин" конфликта, в частности расширения НАТО на восток и так называемой дискриминации русскоязычных граждан в Украине.

Заявления Лаврова подчеркивают решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на требования США о немедленном прекращении конфликта,

К слову, Владимир Путин и его высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что Россия не согласится на прекращение огня, пока Киев и Запад не выполнят ее требования. Речь идет о нейтралитете Украины, устранении ее законного правительства, установлении пророссийской власти и изменении политики открытых дверей Альянса.

политолог Валерий Дымов предположил, что Путин в очередной раз сыграл на тщеславии американского президента, заставив его отказаться от активных действий в поддержку Украины. Диктатор якобы мог пообещать Трампу выгодные экономические схемы и совместные проекты.

Кроме того, в Институте изучения войны продолжают считать, что только экономическое давление является недостаточным инструментом для того, чтобы страна-агрессор согласилась на переговоры. Поэтому прекращение войны также зависит от дальнейшей мощной военной поддержки Украины.

Как Россия аргументирует продолжение войны?