Европарламент откроет в Киеве свой офис: чем он будет заниматься

В Европейском парламенте было принято новое решение для поддержки интеграции нашего государства в Евросоюз. Да, европарламентарии согласились открыть свой офис в Киеве.

Это нужно для того, чтобы усилить поддержку украинского парламента по пути в ЕС. Журналисты подчеркнули, что об этом решении также просили наши высокопоставленные должностные лица.

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Европарламент будет иметь офис в Киеве

Авторы материала подчеркнули, что это решение было принято 20 ноября вечером. Это позволит облегчить отношения между европейским и украинским парламентами, в частности, связь с соответствующими комитетами Европарламента, а также административной работы.

Журналисты подчеркнули, что в Европейском парламенте есть офис связи для каждого государства-члена, который помогает парламенту в его работе. Например, это может быть общение с заинтересованными сторонами, организация мероприятий и поддержание отношений с местными средствами массовой информации.

Присутствие парламента в Киеве обеспечит "регулярное информирование комитетов Европарламента о текущих проблемах и процессах" не только в Украине, но и в "странах Восточного партнерства",

– сказали в издании.

Украинские власти просили ЕС открыть офис

По данным документа, полученного журналистами, Европейский парламент создал лишь несколько офисов в неевропейских городах, таких как Нью-Йорк, Аддис-Абеба и Джакарта. Эти офисы создали для размещения парламентских работников, предназначенных для делегации ЕС в этих местах.

Каждая страна вне Европейского Союза имеет дипломатическое представительство ЕС, которое действует под руководством Европейской службы внешних действий.

Авторы материала подчеркнули, что Владимир Зеленский лично призвал президента Европейского парламента Роберта Мецолу создать представительство в Украине во время визита во Львов 4 марта. А уже в конце апреля 2023 об этом снова обратился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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