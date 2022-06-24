Европейский совет обнародовал текст выводов о статусе кандидата для Украины

После предоставления Украине статуса кандидата ЕС 23 июня Европейский совет обнародовал текст выводов. Там указали, кто будет следить за осуществлением реформ, необходимых для полноценного членства страны в Евросоюзе.

Документ был опубликован на сайте Европейского совета примерно в 10 часов вечера. Там была информация, озвученная на заседании.

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Когда Украина сможет вступить в ЕС

В заключении указали, что Совет признает европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Кроме того, выразили уверенность в том, что будущее трех стран и их граждан лежит в Европейском Союзе.

Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, принимая во внимание способность ЕС присоединять новых членов,

– подчеркнули в тексте решения.

Там пояснили, что в дальнейшем Еврокомиссия будет следить за выполнением условий, предусмотренных заявками на членство. Когда все эти условия будут полностью выполнены, Совет примет решение о дальнейших шагах. То есть могут решить предоставить Украине возможность стать полноценным членом ЕС.

Какие условия вступления в Евросоюз

Для того чтобы Украина присоединилась, ей нужно реализовать ряд реформ, которые касаются как экономического развития, так и укрепления верховенства права.

Что является основными шагами, которые необходимо сделать:

реформа Конституционного Суда;

продолжение судебной реформы;

борьба с отмыванием денежных средств;

внедрение антиолигархического закона;

борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Что дает кандидатство в ЕС

Если Еврокомиссия не увидит реализацию реформ Украины, то статус кандидата могут отозвать. Ведь это может нанести ущерб Евросоюзу, который будет оказывать нам колоссальную поддержку.

22 июня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что прежде всего это событие является очень важным политическим сигналом.

Однако тоже есть и очень большие возможности для экономического развития. Ведь теперь Украина сможет пользоваться средствами фондов ЕС для построения устойчивой конкурентной экономики и послевоенного восстановления.

На сегодняшний день речь фактически о сотнях миллиардов евро, которые станут нам доступными после получения этого статуса,

– сказала вице-премьер.

В этом отношении с определенным предостережением 23 июня высказался премьер Португалии Антониу Кошта. Он подчеркнул, что ЕС необходима новая институционная и бюджетная архитектура. "Эта интеграция может стать не укреплением Евросоюза, а его развалом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", – заявил политик. Однако важно, что впоследствии он все же поддержал предоставление статуса кандидата нашему государству и Молдове.

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