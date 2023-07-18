Европейский суд по правам человека отклонил иск "Россия против Украины". Это единственная межгосударственная жалоба страны-террориста против нашего государства, которую она подала 22 июля 2021 года.

Так, Россия обвиняла Украину в административной практике "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". Также Россия попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу MH17, потому что наше государство "не закрыло воздушное пространство".

Смотрите также Wikipedia подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру России

Что известно об иске

Россия также жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка.

Однако 23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отказал России в ходатайстве. А уже сегодня, 18 июля, полностью отклонил иск "Россия против Украины".

ЕСПЧ отметил, что Россия процессуально не сотрудничала и игнорировала требования ЕСПЧ относительно коммуникации, процесса предоставления доказательств и прочего, что свидетельствует о нежелании должным образом поддерживать указанное заявление.



Решение ЕСПЧ / Скриншот

Претензии России к Украине

Напомним, что в списке претензий, которые Россия выдвинула Украине, есть такое:

гибель людей во время евромайдана в 2014 году, во время пожара в Доме Профсоюзов в Одессе и во время операции на Донбассе;

"практика подавления свободы слова и преследование инакомыслящих" путем запрещения работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов ВСУ сопредельных территорий России";

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокировка Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

нападения на дипломатические консульства России;

катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года "в результате незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".

"Отказ от предоставления необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

Жалоба "Россия против Украины" – это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд.