Пацифизм довел до разоружения, – Мусиенко объяснил, почему Украина не получает больше оружия из Европы

Страны Евросоюза, Великобритания, США усиливают свою помощь Украине. Правда, есть определенные проблемы с быстрой поставкой оружия нашему государству в больших объемах, потому что в некоторых странах его просто нет.

Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Впрочем, 8 сентября состоится новая встреча "Рамштайн", по итогам которой можно ожидать приятных сюрпризов для Украины.

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Положительные моменты

Мусиенко рассказал, что за полгода полномасштабной войны поддержка Украины оружием увеличилась. США, Великобритания и страны Евросоюза активно помогают нашему государству.

Такие страны, как Словакия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Великобритания отдавали достаточно много и делали существенный вклад в поддержку Украины. Кроме того, в частности, в Румынии открываются предприятия по производству снарядов для нужд Украины. Видим, как помощь росла. От противотанковых систем до HIMARS, САУ, артиллерии,

– заметил военный эксперт.

Проблемные моменты

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что вместе с тем есть ряд проблемных моментов:

Скорость оказания помощи. Мы нуждаемся в достаточно быстром оружии, которое нам необходимо для сдерживания россии и возвращения оккупированных территорий.

Объемы и типы помощи. Однако 8 сентября состоится очередная встреча "Рамштайна". Все предыдущие оказывали нам принципиально более качественную помощь. Ждем этого и сейчас.

Какие стратегические перспективы

По словам Мусиенко, Украине в стратегической перспективе нужно думать о том, что у Европы оружия действительно осталось немного.

"Пацифистская риторика многих "левых" правительств довела Европу до того, что она разоружала и сокращала некоторые армии в 10-12 раз. Соответственно сокращались потенциал и количество оружия на складах", – подчеркнул он.

В США ситуация несколько иная. Ленд-лиз будет толчком для перевооружения украинской армии и в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, Украине нужно думать и о том, чтобы любым способом наладить собственное производство оружия. Это можно сделать частично перенося производство под землю, частично вывозя за границу.

Неплохой возможностью является организовать совместное производство, кооперацию оборонных предприятий Украины, США, Великобритании, Швеции, которая заявляла, что готова переориентировать свой ВПК для нужд нашего государства,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Военный эксперт добавил, что от этого мы получим:

Оружие украинского производства;

Помощь партнерам по производству оружия на украинских мощностях.

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