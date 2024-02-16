Зеленский встретится с Шольцом и Макроном: что может привезти в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский 16 – 17 февраля проведет ряд важных встреч с международными партнерами. В частности, украинский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, с которыми, вероятно, подпишет новые соглашения.
Также он выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, чего ожидать от европейского турне президента.
Читайте также Скорее всего, во Франции будет подписано важное соглашение, – Данилов о турне Зеленского
"Есть предположение, что Зеленский привезет гарантии безопасности подписанные с Германией и Францией, которые не так давно подписала Великобритания. Также, возможно, наконец будут положительные решения по дальнобойным ракетам", – сказал политтехнолог.К слову, в Елисейском дворце сообщили, что в пятницу, 16 февраля, Украина и Франция могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. Напомним, что это соглашение соответствует обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
Будут положительные решения
По мнению Тизенгаузена, европейское турне Президента Украины – это как раз история о новых красных линиях для россиян и новых перспективах и возможностях для нашей страны.
Недаром Шольц с Джо Байденом в США смеялись над интервью Владимира Путина, назвав его оторванным от реальности. Но если серьезно, то Шольц ездил в Вашингтон еще и потому, что Евросоюз готовят к увеличению расходов на оборону, ведь далеко не все страны выделяют даже 2% ВВП. Кстати, Польша лидер расходов на оборону, ведь, видимо, понимает все риски,
– отметил политтехнолог.
По его мнению, возможно, будут положительные решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Он предположил, что может произойти так, что в вечер, когда будет объявлено официальное решение, ракета попадает в цель.
Турне Зеленского в Европу
- 13 февраля издание Bloomberg анонсировало тур президента Зеленского по столицам западноевропейских стран, в частности Париж и Берлин. Также Президент Украины посетит ежегодную конференцию в Мюнхене.
- Традиционное вечернее обращение 15 февраля украинский лидер записал в поезде, направляясь в Европу для проведения важных встреч с партнерами.
- Отметим, что накануне Эммануэль Макрон перенес свой визит в Украину. Россияне воспользовались этим и придумали фейк, что якобы Зеленский планировал осуществить "покушение" на лидера Франции. Украинская разведка вдребезги разбила чушь российских пропагандистов.