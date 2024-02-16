Зеленский встретится с Шольцом и Макроном: что может привезти в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 16 – 17 февраля проведет ряд важных встреч с международными партнерами. В частности, украинский лидер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, с которыми, вероятно, подпишет новые соглашения.

Также он выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, чего ожидать от европейского турне президента.

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"Есть предположение, что Зеленский привезет гарантии безопасности подписанные с Германией и Францией, которые не так давно подписала Великобритания. Также, возможно, наконец будут положительные решения по дальнобойным ракетам", – сказал политтехнолог.

Будут положительные решения

в Елисейском дворце сообщили, что в пятницу, 16 февраля, Украина и Франция могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. Напомним, что это соглашение соответствует обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

По мнению Тизенгаузена, европейское турне Президента Украины – это как раз история о новых красных линиях для россиян и новых перспективах и возможностях для нашей страны.

Недаром Шольц с Джо Байденом в США смеялись над интервью Владимира Путина, назвав его оторванным от реальности. Но если серьезно, то Шольц ездил в Вашингтон еще и потому, что Евросоюз готовят к увеличению расходов на оборону, ведь далеко не все страны выделяют даже 2% ВВП. Кстати, Польша лидер расходов на оборону, ведь, видимо, понимает все риски,

– отметил политтехнолог.

По его мнению, возможно, будут положительные решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Он предположил, что может произойти так, что в вечер, когда будет объявлено официальное решение, ракета попадает в цель.

Турне Зеленского в Европу