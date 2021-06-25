Президент Еврокомиссии: ЕС будет разговаривать с Россией с позиции экономической силы
Источник:"Укринформ"
В Евросоюзе решительно настроены строить отношения с Россией лишь с позиции экономической силы. Главы государств и правительств ЕС согласились, что в этом вопросе нужно защищать свои ценности и продвигать собственные интересы.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе.
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Немецкий политик отметила, что в отношениях со страной-агрессором Европейский Союз имеет "позицию силы".
Если взглянуть на экономические отношения – Россия представляет менее 5% товаров, которые были импортированы в ЕС. В то же время Евросоюз является крупнейшим торговым партнером для России, и мы поставляем туда более 47% импорта,
– сказала она.
Президент Еврокомиссии отметила, что этот дибаланс, вероятно, будет расти, поскольку российская экономика строится на нефти и газе – на них приходится 25% ВВП России. Мир сейчас отходит от углеродного топлива, и Россия будет вынуждена адаптировать собственную экономику.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что основой для восстановления и инновационного экономического развития является европейское зеленое соглашение. Договор позволяет повысить устойчивость стран Евросоюза, которые все шире используют возобновляемые источники "зеленой" энергии.
ЕС будет действовать с позиции силы
Во время саммита в Брюсселе европейские лидеры согласились относительно долгосрочного стратегического подхода по отношению к России. Решение было принято на основе доклада о состоянии и перспективах отношений между ЕС и страной-агрессором.
Как свидетельствует этот доклад, мы сейчас находимся на отрицательной спирали, и должны быть готовы к дальнейшему снижению. Поэтому мы согласились отталкивать, когда Россия направляет действия против Европейского Союза и против того, за что мы стоим, когда она нарушает права человека,
– добавила политик.
Урсула фон дер Ляйен подытожила: "Мы будем сдерживать Россию, когда она будет пытаться подрывать наши интересы. И будем взаимодействовать с Россией, когда это будет отвечать нашим интересам, чтобы достигать наших целей, например, если мы говорим о климатических изменениях или об общественном здоровье".Обратите внимание! Европейский Союз вновь продлил экономические санкции против России.
- Впервые ЕС ввел ограничения в 2014 году, когда Россия оккупировали Крым и развязала войну на Донбассе.
- Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.
- Европа продолжает ограничения каждые полгода из-за того, что агрессор не хочет выполнять Минские договоренности.