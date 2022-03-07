Евросоюз просит ООН обеспечить безопасность украинских АЭС
Источник:телеграм "Энергоатом"
Украина 12 сутки оказывает решительное сопротивление русской орде. Оккупанты в истерике обстреливают множество объектов на территории нашего государства.
Опасность разрушения АЭС, в свою очередь, касается не только жизни и здоровья украинцев, но и жителей всего континента, включая Россию и Беларусь. Европа обеспокоена тем, что может произойти "вторая Чернобыльская трагедия".
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Евросоюз просит ООН обеспечить безопасность украинских АЭС
Европейский Союз обратился в надзорный орган ООН по ядерной безопасности. ЕС попросил обеспечить безопасность украинских АЭС, а также призвал Россию вернуть Украине контроль над ее ядерными объектами.
Ситуация на украинских АЭС: коротко
- 24 февраля: оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, войдя со стороны Беларуси.
- 4 марта: враг незаконно удерживает в заложниках работников ЧАЭС
- 5 марта: на Запорожской АЭС стоят российские войска, но управлением занимается Украина.
- 6 марта: оккупанты продолжают удерживать контроль над Запорожской АЭС, однако изменения радиационного состояния в санитарно-защитной зоне не зафиксированы.
- 7 марта: все украинские атомные электростанции работают в штатном режиме. В Европе требуют от российских военных немедленно покинуть ядерные объекты Украины.
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