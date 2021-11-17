Евросоюз сдался перед агрессией России: Украина получила более сильных партнеров

Евросоюз сдался и признал свою несостоятельность перед лицом российской агрессии – к такому выводу можно прийти после заявления ЕС о том, что они не в состоянии помочь Украине в случае вторжения Путина. Однако в противовес Украина получила куда более сильных партнеров, способных без боязни вступить в схватку с агрессором.

В западных СМИ одной из топовых тем стало вероятное новое вторжение Владимира Путина в Украину. И для Украины это хорошо, потому что этот вопрос, пусть и на восьмом году войны, стал актуальным не только для политиков, но и для простых граждан, которые смогут влиять на своих чиновников.

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СМИ взялись за вероятное новое вторжение Путина

Например, издание Financial Times уже прямо заявляет, что Германия и Франция подставляют не только Украину, но и США. Там отметили, что новый риск вторжения Путина в Украину только доказывает тотальный провал всех дипломатических усилий Парижа и Берлина на протяжении последних лет.

Ведь и правда Нормандский и Минский форматы давно зашли в тупик, а эти две страны, которые взяли на себя роль посредников между Киевом и Москвой, просто сидят сложа руки, да еще и заигрывают с Путиным.

Вто же время провал Франции и Германии еще и подрывает все попытки США усмирить Россию, ведь если Москва атакует Киев на всей дипломатии Вашингтона можно ставить крест.

А вот по мнению издания The Guardian все это происходит неспроста, ведь Европа оказалась зажатой в кулаке Путина и теперь он может реализовать свой план по Украине. Объективно, Путин взял Европу в газовый плен, устроил миграционный кризис ради одной цели – получить инструмент запугивания уже не Украины, а всей Европы.

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Европа будет стоять в сторонке

Потому у ЕС остался всего один выбор, о котором накануне сказал премьер Британии Борис Джонсон: определится, нужны им инъекции российским газом или стабильность в регионе.

К сожалению для Украины ЕС уже сделал свой выбор. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что если начнется война – Европа будет стоять в сторонке.

Боррель прямо заявил, что не будет Европа заступаться за Украину в случае войны. Всё что ЕС сделает, так это то же, что он делает последние годы – выразит обеспокоенность. У кого-то еще остаются сомнения в том, почему на самом деле ЕС и НАТО отказывают нам в членстве?

Чтобы ответить на этот вопрос просто напомню, что это говорит тот самый Боррель, которого в Москве в феврале 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров отчитывал, как мальчика, и в лицо ему кричал, что ЕС – плохой партнер. Была ли какая-то реакция ЕС на этот выпад россиян? Нет, они промолчали.

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Такое заявления Борреля в отношении Украины произошло на фоне того, как ЕС пытается создать свою армию для защиты партнеров. Накануне в ЕС обсудили так называемый "Стратегический компас" – план по созданию своей небольшой армии, которая будет реагировать на региональные вызовы.

В ЕС решились на такой шаг после того, как пришли к выводу, что полагаться только на американцев и НАТО они не могут. Например, в вопросе миграционного кризиса на границе с Польшей. Это локальный вызов, с которым Европе сложно справится.

Согласно плану, через 4 года у ЕС должна появится группа быстрого реагирования численностью в 5 тысяч человек. Звучит смешно. Ведь ЕС просто принимает программный документ, который обещает, что, возможно, в 2025 году у них появится маленькая армия, и это все пока:

Россия бряцает оружием на границе Украины и Беларуси;

Китай испытывает ядерные и гиперзвуковые ракеты;

США создают военные альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе;

Великобритания предупреждает о надвигающейся войне с Россией.

Могу уверить – армия не появится. Все просто – в 1999 году тот же ЕС точно так же решил в течении четырех лет создать такую же группу в 60 тысяч солдат. В итоге ничего создано не было. В 2007 году ЕС снова решил создать подобную группу, собрал 1,5 тысячи солдат, которые с тех пор не участвовали ни в одной операции.

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Вот и выходит, что Путин бьет по обеим щекам уже сам ЕС, устраивая газовый и миграционный кризис, а ЕС в ответ принимает программные документы, за которыми ничего не стоит.

Украина не осталась одна

Однако не стоит думать, что всё пропало и мы остались одни. Даже внутри ЕС остаются страны, которые на нашей стороне и лоббируют наши интересы, в первую очередь это страны Балтии и Восточной Европы.

Например, накануне страны Балтии предложили ЕС отправить в Украину военный контингент для масштабных учений. И вот министр обороны Швеции заявил, что его страна тоже готова отправить в Украину группу своих военных, ведь шведы понимают угрозу, которая нависла над нами.

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Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс наращивает военную группировку вблизи Украины, чтобы послать России четкий сигнал о готовности к защите своего союзника.

Конечно, это всё не способно остановить Путина. Но, к счастью, Украина имеет партнеров, которые куда решительнее, и реально готовы противостоять Путину.

Накануне в Киев прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Цель его визита как раз и заключалась не просто поговорить с министром обороны и президентом Украины, а дать старт программе по развитию наших ВМС.



В Киев прибыл министр обороны Великобритании / Фото Anadolu Agency

Напомню, в Лондоне было подписано соглашение, которое стало последним бюрократическим препятствием к началу строительства новых баз ВМС Украины в Черном и Азовском морях.

Кроме того, стороны обсудили как совместно противостоять агрессии России на границе и на Донбассе, а также гибридным атакам против Европы. И этот визит Уоллеса был важен для Украины, ведь британцы еще раз подчеркнули, что Украина для них стратегический партнер, которого она готовы защищать.

В то же время прошли консультации президента Украины Владимира Зеленского с еще одним стратегическим союзником – президентом Турции. Президенты обсудили вопросы безопасности в свете российской агрессии. Не стоит забывать и о постоянной поддержке со стороны США и Канады.

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И в этом свете Украине стоит вести себя наглее на международной арене, ведь становиться понятно, кто друг Украины, а кто друг Кремля. Тем не менее даже тех друзей, которые сохраняют верность, достаточно, чтобы остановить Путина.