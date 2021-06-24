Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси

Евросоюз ввел новые секторальные санкции против Беларуси. Ограничения касаются, в частности, калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.

Новые санкции против белорусского режима ввели в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в стране. Это произошло 24 июня.

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Ограничительные меры ввели в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и табачной промышленности. Кроме этого, "под удар" попал и банковский сектор Беларуси.

Санкции запрещают Европейскому инвестиционному банку финансировать государственные белорусские проекты, а также ограничивают доступ режиму Лукашенко к рынкам Евросоюза.

Кроме этого, ЕС запретил продавать Беларуси:

товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях;

технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

Что стало поводом для новых санкций против Беларуси

В Евросоюзе пояснили, что вынуждены вводить новые ограничения из-за жестоких репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

В то же время это – реакция на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и связанные с этим задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.