Страны ЕС согласовали использование замороженных активов России, – Боррель
Источник:Рикард Йозвяк
В среду, 24 января, послы Европейского союза одобрят использование прибыли от замороженных активов страны-агрессоры в пользу Украины. Говорится, что они пришли к согласию в этом вопросе и склонны к такому развитию событий.
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза существует политическое соглашение. Она относится к использованию доходов от замороженных российских активов.
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В ЕС согласуют использование российских активов
Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что уже 24 января послы Европейского Союза должны дать зеленый свет старту отложения полученных средств на отдельный счет.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель заявил, что между странами-членами есть политическое согласие по использованию доходов от замороженных российских активов,
– рассказал Йозвяк.
Позже эти средства будут использоваться для нужд Украины.
В Давосе обсудили использование замороженных российских активов: что известно
- Во время встреч Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал принять "сильное" решение по замороженным активам, которые находятся в западных банках, "в пользу обороны от российской войны и реконструкции" Украины.
- Владимир Зеленский также отметил, если эти средства нельзя использовать на военные нужды, то эти деньги пошли бы, прежде всего, на восстановление Украины. Однако даже они не возместят все убытки, которые сейчас оценивают в 700 миллиардов евро.
- Впрочем, попытки изъять замороженные активы России двигаются чрезвычайно медленно. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием и что за ним будет следовать.
- 18 января стало известно, что во время встречи в Давосе Украина неоднократно поднимала вопрос замороженных российских активов. Туда прибыли влиятельные лица, которым предстоит принять решение о передаче 330 миллиардов евро. По словам главы МИД, это сумасшедшие средства, которых наше государство заслуживает.
- В Швейцарии состоялось несколько важных разговоров, которые будут влиять на решение о замороженных активах. Там собрались финансисты, юристы, политики, которым предстоит принять решение. Кулеба подчеркнул, что оно сложно, но оно неизбежно и нужно как можно быстрее. При этом он добавил, что передачи самой прибыли от российских активов будет недостаточно, поэтому требуется комплексное решение. Россия должна заплатить за свою агрессию.