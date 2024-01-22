Страны ЕС согласовали использование замороженных активов России, – Боррель

В среду, 24 января, послы Европейского союза одобрят использование прибыли от замороженных активов страны-агрессоры в пользу Украины. Говорится, что они пришли к согласию в этом вопросе и склонны к такому развитию событий.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза существует политическое соглашение. Она относится к использованию доходов от замороженных российских активов.

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В ЕС согласуют использование российских активов

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что уже 24 января послы Европейского Союза должны дать зеленый свет старту отложения полученных средств на отдельный счет.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель заявил, что между странами-членами есть политическое согласие по использованию доходов от замороженных российских активов,

– рассказал Йозвяк.

Позже эти средства будут использоваться для нужд Украины.

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