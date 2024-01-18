Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – передает 24 Канал. В то же время глава МИД отмечает, что решение о передаче активов тяжелое, однако неизбежное.

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Решение по активам непростое

Дмитрий Кулеба рассказал, что 18 января в Давосе велась активная работа по теме российских активов. Он напомнил, что речь идет о сумме в районе 330 млрд евро. По словам главы МИД, это сумасшедшие средства, которых Украина заслуживает.

Украина начала громко говорить о необходимости принятия комплексного решения о том, чтобы эти деньги мы могли использовать для нужд нашей армии и нашего восстановления,

– отметил министр.

В Швейцарии состоялось несколько важных разговоров, которые будут влиять на решение о замороженных активах. Там собрались финансисты, юристы, политики, которым предстоит принять решение. Кулеба подчеркнул, что оно сложно, но оно неизбежно и нужно как можно быстрее.

При этом он добавил, что передачи самой прибыли от российских активов будет недостаточно, поэтому требуется комплексное решение. Россия должна заплатить за свою агрессию.

Замороженные деньги России