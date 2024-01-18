Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – передает 24 Канал. В то же время глава МИД отмечает, что решение о передаче активов тяжелое, однако неизбежное.
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Решение по активам непростое
Дмитрий Кулеба рассказал, что 18 января в Давосе велась активная работа по теме российских активов. Он напомнил, что речь идет о сумме в районе 330 млрд евро. По словам главы МИД, это сумасшедшие средства, которых Украина заслуживает.
Украина начала громко говорить о необходимости принятия комплексного решения о том, чтобы эти деньги мы могли использовать для нужд нашей армии и нашего восстановления,
– отметил министр.
В Швейцарии состоялось несколько важных разговоров, которые будут влиять на решение о замороженных активах. Там собрались финансисты, юристы, политики, которым предстоит принять решение. Кулеба подчеркнул, что оно сложно, но оно неизбежно и нужно как можно быстрее.
При этом он добавил, что передачи самой прибыли от российских активов будет недостаточно, поэтому требуется комплексное решение. Россия должна заплатить за свою агрессию.
Замороженные деньги России
- Во время встреч Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал принять "сильное" решение по замороженным активам, которые находятся в западных банках, "в пользу обороны от российской войны и реконструкции" Украины.
- Владимир Зеленский отметил, если эти средства нельзя использовать на военные нужды, то эти деньги пошли бы, прежде всего, на восстановление Украины. Однако даже они не возместят все убытки, которые сейчас оценивают в 700 миллиардов евро.
- Однако попытки изъять замороженные активы России двигаются медленно. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием и что за ним следует.
- СМИ пишут, что Россия убеждена, что европейские столицы подвергнутся давлению США, а потому уже "простилась" со своими активами. Кремль готов на судебный иск, однако он вряд ли чем-нибудь поможет. В то же время Россия готова угрожать "ответными мерами",