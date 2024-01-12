Но эта идея активизировалась потому, что юристы фактически нашли механизм, позволяющий это сделать. Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что затем это решение никоим образом нельзя будет обжаловать.

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"Получается так, что там абсолютно законный механизм, который позволяет с этими деньгами обращаться так и это не повлияет на стабильность мировой финансовой системы", – подчеркнул политолог.

Когда появляется такая информация, это, убежден Рейтерович, определенный элемент тестирования. Так наблюдают за реакцией третьих стран – Глобального Юга, многих арабских стран, которые, например, хранят свои средства в американских или европейских банках. Мол, чтобы это не повлекло панику и эти страны не начали забирать свои деньги.

В настоящее время никакого оттока капитала не наблюдается. Наоборот, он только растет. Здесь речь идет не столько о политическом аспекте конфискации этих средств, а о конфискации в контексте нарушения Россией международного права. То есть говорится о нападении на другую страну, нанесении огромного ущерба и военных преступлениях.

Эта политическая идея начинает приобретать все большую популярность. И США, и многие европейские страны встречают определенную проблему. Им нужно постоянно искать деньги, чтобы поддерживать Украину. При этом страны называют разные суммы, необходимые для её восстановления.

За преступления нужно платить

Страны начинают понимать, что когда завершится война, то Украине нужны будут огромные средства, чтобы отстроить экономику. Это проблема, которая будет важна для ЕС и в целом мировой экономики. Это может стать даже драйвером её развития.

На 2024-й год прогнозировали некоторое падение. А вот как раз такие процессы восстановления, по аналогии после Второй мировой войны, могут привести к тому, что экономика будет достаточно "живая" и все будут вливать деньги в это восстановление,

– подчеркнул политолог.

Вариант с российскими активами можно легко "продать" избирателям и сказать о том, что Россия – страна, совершившая преступления, должна за них заплатить. А страны помогут, сколько смогут. При этом им не придется искать сотни миллиардов на восстановление.

"Думаю, что эти процессы оживятся. По меньшей мере, мы можем в такой среднесрочной перспективе рассчитывать на то, что деньги с процентов точно будут переданы Украине. Ближе к середине года, возможно, второй половине будет идти непосредственно о конфискации этих активов и их передаче Украине", – предположил политолог.

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