Об этом сообщили в частной аналитической разведывательной компании DALLAS. Там указали, что компании были белорусскими и китайскими.

Кто поставляет России электронику в обход санкций?

Что интересно, абсолютное большинство участников выставки было именно из Китая – 376. Еще 337 компаний были из России, 7 – из Беларуси. Всего были представлены 719 компаний.

Справка. Как утверждают сами россияне, ExpoElectronica 2026 – крупнейшая по количеству участников и посетителей в России международная выставка электроники. Она объединяет разработчиков, производителей и дистрибьюторов электроники, там налаживают связи между производителями/дистрибьюторами и конечными пользователями в условиях зависимости России от иностранных электронных компонентов. Аналитики DALLAS назвали это собранием под одной крышей сотен компаний, которые так или иначе нарушают санкции.

ООО "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" с начала полномасштабного вторжения стала рассылать российским оборонным компаниям письма с предложениями о сотрудничестве. В частности, переписывалась с Псковским заводом аппаратуры дальней связи, который с 2022 года находится под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Канады и Японии. "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" поставляет радиоэлектронные комплексы флоту, авиации, системам ПВО и связи.



Письма, которые писала ООО "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" / Фото DALLAS

Важно! Согласно данным портала War&Sanctions, компания "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" задействована как минимум в производстве унифицированного межвидового планировочного боеприпаса (УМПБ) и до сих пор не находится ни под какими санкциями.

Китайская HK JDW ELECTRONIC CO., LIMITED даже не скрывает, что поставляет россиянам западные компоненты в обход санкций. Например, изделия компаний Siemens и Honeywell.



Прайс китайской компании HK JDW ELECTRONIC CO., LIMITED / Фото DALLAS

В общем китайские компании выступают своеобразными хабами, которые собирают компоненты со всего мира и перепродают их в Россию.

Также, кроме китайских компаний, российские импортеры электроники перекупают компоненты у подобных себе компаний. Например, во внутренней документации "Приборэлектрокомплект" можно найти счета на оплату электроники от другого российского нарушителя санкций – компании GetChips,

– объяснили аналитики.

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что только за март россияне применили около 5000 FPV-дронов. То есть враг запускает их круглосуточно.

