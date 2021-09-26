Ежегодно преждевременно умирают 7 миллионов человек: ВОЗ пересмотрела нормы качества воздуха
26 сентября 2021 , 11:02Читати новину українською
Источник:ВОЗ
Впервые с 2005 года ВОЗ обновила рекомендации по качеству воздуха. В частности, ряд требований ужесточили.
По результатам исследований, ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают примерно 7 миллионов человек. У взрослых чаще всего диагностируют возникновение ишемической болезни сердца.
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Кроме того, загрязнение воздуха приводит к инсультам. У детей фиксируют поражение легких и сердца, а также – возникновение респираторных инфекций и астмы.
Исследования показали, что загрязнение воздуха является гораздо большей угрозой для человечества, чем раньше считали.
Рекомендации ВОЗ
- В новых рекомендациях ВОЗ предлагают ужесточить регулирование в отношении 6 загрязнителей. Речь идет о частицах размером менее 10 и 2,5 микрона (обозначаются, соответственно, PM₁₀ и PM₂.₅).
- По данным специалистов, оба типа частиц могут глубоко проникать в легкие. Кроме того, частицы PM₂.₅ могут попадать в кровеносную систему.
- Чаще всего эти частицы возникают вследствие сжигания топлива. В ВОЗ рассказали, что на протяжении 2019 года население Земли жило в районах, где концентрация PM₂.₅ превышала нормы.
- В ВОЗ отметили, что хотя загрязненный воздух является глобальной проблемой, в эпицентре бедствия оказались страны со средним и низким уровнем дохода.
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- Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул: люди продолжают бессмысленную войну с природой. Это противостояние самоуничтожительно.
- По словам генсека, объявление мира должно стать приоритетом.
- Гутерриш отметил, что все знают об имеющихся проблемах.
- Ситуацию необходимо немедленно урегулировать, чтобы сохранить планету.
- Для прекращения войны человечества и природы необходимы приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран.