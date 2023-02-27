Военный эксперт сравнил F-15 и F-16: какой истребитель будет лучше для Украины
Украина рассчитывает получить от международных партнеров западную авиацию. Было бы хорошо, если бы нам передали американские истребители – F-16 или F-15.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он предполагает, что украинские пилоты уже могли учиться на американских самолетах. Но, конечно, сейчас никаких подтверждений этому нет.
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Какие самолеты было бы хорошо получить Украине
Как подчеркнул Черник, он является поклонником американской авиации. Их истребители неоднократно воевали. Также эти самолеты находятся на вооружении в огромном количестве стран, в том числе европейских.
Военный эксперт считает, что Украине было бы целесообразно получить не F-16, а F-15. У него есть ряд преимуществ, которые очень помогут военным на фронте. В общем, истребитель F-15 даст больше возможностей уничтожать российских оккупантов на поле боя.
Почему Украине было бы полезно получить не F-16, а F-15 – объяснил Черник: смотрите видео
Боевой радиус F-16 – 550 км, а F-15 – практически 1000 км. Если самолет F-16 имеет 9 подвесок, то F-15 – 11 подвесок. А общая ракетно-бомбовая нагрузка истребителя F-15 – более 7 тонн бомб разной номенклатуры. Такой себе авиационный ракетоносец,
– отметил Черник.
Он добавил, что условно F-16 сравним с советским истребителем МиГ-29, а F-15 – с Су-27.
Получит ли Украина американские истребители F-16: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский говорил о самолетах во время конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения. По его словам, есть ощущение, что 3 европейских страны могут предоставить Украине самолеты и тренировать пилотов. Сейчас ведутся обсуждения этой темы с международными партнерами.
- Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша готова учить украинских пилотов на F-16. Однако это решение нужно согласовать в более широкой коалиции с международными партнерами. Также он подчеркнул, что небо над Украиной нужно сделать безопасным.
- Президент США Джо Байден также прокомментировал тему с передачей американских самолетов F-16. Он считает, что сейчас Украина не нуждается в самолетах, поэтому этот вопрос пока не актуален. Такое заявление он сделал в интервью ABC News.