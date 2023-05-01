Почему нет решения о передаче Украине F-16: возможные мотивы Байдена
Министр обороны Алексей Резников уверяет, что Украина в конце концов получит современные западные самолеты. Однако партнеры затягивают из-за ряда вопросов. В том числе и финансовых.
Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, тезис о том, что Украине пока не передают истребители F-16, потому что это довольно дорого, немного гражданской. Тут есть и другие определенные трудности.
К теме Это единственный аргумент, – военный эксперт объяснил, почему Запад тормозит предоставление F-16.
Требуется политическое решение
Как подчеркнул господин Божко, чтобы Украине передали F-16, нужно политическое решение от Белого дома. Сейчас вполне возможно, что Штаты рассматривают передачу этих истребителей для Украины, но уже в послевоенное время.
Кроме того, самолеты – это одна из самых дорогих категорий на войне. И условное сбивание одного F-16 может еще и негативно отразиться на внутриполитическом положении Байдена в США.
Сбитие одного F-16 – это потеря нескольких миллионов долларов автоматически. Возможно, здесь есть некоторое опасение. Ведь тогда оппоненты Байдена используют в своих спекулятивных политических целях тезис о том, что это деньги налогоплательщиков США. И он это понимает,
– отметил Божко.
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Впрочем, Соединенные Штаты ищут пути обновления своего военно-промышленного комплекса. У них есть соответствующие самолеты, не стоящие на боевом дежурстве. И там хотят влить больше денег в ВПК и "дать путь" более современному вооружению.
Это для них важнее экономии ресурсов. Тут есть нехватка политического решения. Думаю, тут есть определенная выжидательная позиция. Байден достаточно зажат своими внутриполитическими противоречиями, поэтому из-за этого внешнеполитически тоже скован,
– считает Божко.
Украина нуждается в самолетах F-16: коротко
- Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит современные военные самолеты. Запад немного медлит, ведь нужно много времени на подготовку пилотов. А также передача авиации обойдется в значительные средства.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Украине нужны F-16. Они позволят эффективно противостоять россиянам, у которых в 5 – 6 раз больше авиации.
- Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что некоторые страны готовы приступить к подготовке украинских пилотов на F-16.