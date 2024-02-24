Украине могут разрешить бить из F-16 по России: авиаэксперт рассказал, действительно ли это возможно

Пока непонятно, позволит ли Запад использовать F-16 для ударов по территории России. Хотя это было бы абсолютно логичным и правильным решением.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, прокомментировав заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заметил, что у разных союзников разная позиция относительно ударов по территории страны-агрессора. Хотя именно Россия начала войну, поэтому Украина имеет право на такие удары.

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Фактически Столтенберг в своих заявлениях отражает мнения, которые есть внутри союзников Украины. Там до сих пор есть определенные колебания и непонимание, как именно должна завершиться война.

О том, чтобы нам позволять использовать все виды вооружений по территории России – это абсолютно законная мера самообороны. Разговоры об этом появляются с большой периодичностью. Но это все идет на фоне того, что Запад до сих пор время от времени колеблется относительно полной победы Украины. Они не понимают, что такое полная победа. Говорят, что Россия не должна выиграть и так далее. Боятся, что это повлечет эскалацию,

– сказал Криволап.

Несмотря на это, Украина достаточно активно атакует военные объекты на территории России. И ситуация вообще никак не изменилась. Никакой дополнительной эскалации не произошло.

Запад вынужден задуматься

Как отметил Криволап, в странах Запада понимают, что Россия и ее союзники начинают действовать нагло. К примеру, КНДР напрямую передает стране-агрессору ракеты, а Иран уже длительное время поставляет "Шахеды". Также была информация о том, что Тегеран передал 400 баллистических ракет России. Возможно, на фоне этого и идут разговоры о том, чтобы позволить Украине бить по территории России.

Эти 400 ракет, если их действительно передали, является достаточно серьезной угрозой не только для Украины, но и для Европы. Столтенберг это понимает. И, видимо, внутри Евросоюза и НАТО ходят определенные разговоры, что нужно наконец "просыпаться" и делать более решительные и серьезные шаги,

– предположил Криволап.

F-16 для Украины: коротко