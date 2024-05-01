F-16 после Пасхи: Евлаш объяснил свое заявление
Первые истребители F-16 появятся в Украине уже в этом году. В Воздушных силах в шутку заметили, что это произойдет уже после Пасхи.
Об этом в эфире заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш. В комментарии 24 Каналу он объяснил, что эти слова не стоит воспринимать буквально, ведь "после Пасхи" – довольно растянутое понятие.
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Когда в Украине появятся F-16
Ответ на вопрос о том, когда Украина получит истребители F-16, интересует, наверное, всех украинцев. Так, ведущие одного из телеканалов в очередной раз поинтересовались у представителя Воздушных сил, есть ли какие-то ориентиры, когда примерно самолеты начнут работать на украинской территории. В ответ Илья Евлаш лишь с улыбкой заявил, что "после Пасхи".
Так, есть. После Пасхи. Конечно, что мы не загадываем эти все сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки непосредственно, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно об этом будем говорить,
– сказал представитель Воздушных сил в эфире одного из телеканалов.
Евлаш пошутил, когда первые F-16 появятся в Украине: смотрите видео
Не все поняли шутку спикера Воздушных сил, поэтому в комментарии 24 Каналу Евлаш объяснил, что понятие "после Пасхи" – довольно растяжимое. Он отметил, что Украина еще ждет F-16 от стран-партнеров, которые неоднократно отмечали, что самолеты будут в этом году.
Воздушные силы, как и все украинцы, ждут получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат и усилят наше воздушное пространство. Как только это станет возможным, Воздушные силы обязательно официально прокоммуницируют и проинформируют о получении F-16,
– подчеркнул Евлаш.
Истребители F-16 для Украины: последние новости
- Бельгия заявила об ускорении поставок F-16 Украине. В стране не назвали конкретных сроков, когда самолеты будут отправлены в Украину, но подчеркнули, что это произойдет как можно быстрее.
- В СМИ на днях сообщали, что украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании, а теперь они учатся летать на F-16 на одной из авиабаз Франции. Период подготовки продлится примерно 6 месяцев.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее сообщала, что истребители F-16 передадут летом 2024 года. Впрочем, понятное дело, конкретных дат никто не называл.