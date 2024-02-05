"Летающая система ПВО": как F-16 помогут ВСУ на первой линии фронта

Украина ожидает истребители F-16. Самолеты F-16 помогут ВСУ отогнать российских оккупантов от первой линии фронта.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что самолет F-16 может оперативно долететь на любой участок фронта и нанести удар по вражескому истребителю или бомбардировщику.

Читайте также Нидерланды передадут Украине больше F-16, чем обещали: о каком количестве идет речь

"F-16 разрабатывался как истребитель, но со временем стал многоцелевым самолетом. Это фактически летающая система ПВО. Он может сбивать. Пентагон для нас законтрактовал ракеты AIM с дальностью до 140 километров для F-16. Это означает, что самолет оперативно может подойти на любой участок фронта и нанести удар по вражескому истребителю или бомбардировщику", – объяснил он.

Какое еще оружие получит Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство получило две системы ПВО, которые способны сбивать все воздушные цели. Павел Нарожный предположил, что это намек на Patriot.

Patriot будет размещен в приграничных областях. Я так понимаю, что это те самые области, возле которых происходят боевые столкновения. Это отгонит вражеские бомбардировщики. Это очень упростит жизнь нашим бойцам на первой линии фронта,

– считает он.

Также вместе с F-16 Украина получит ракеты с дальностью 300 – 500 километров. Военный эксперт сказал, что это могут быть или немецкие ракеты TAURUS, или продолжение поставок ATACMS.

"ATACMS с дальностью 300 километров у США есть. И есть техническая возможность поставлять такие ракеты нам. Что это изменит? Это существенно изменит логистику врага. То есть мы сможем ее уничтожать совсем другими темпами, другими подходами", – отметил Нарожный.

Кроме того, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что высокоточные американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт.

F-16 для Украины: последние новости