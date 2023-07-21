Можем получить уже в этом году: где и когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

Вооруженные Силы Украины могут получить самолеты F-16 до конца года. Однако главными потребностями нашей армии являются артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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Украина может получить F-16 до конца года

Как заявил Кирби, ВСУ могут получить самолеты F-16 к концу года. Но сейчас главными потребностями ВСУ являются артиллерия, амуниция, ПВО и броня.

Кирби отметил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре возможности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как то, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности,

– подчеркнул он.

Кирби подчеркнул, что F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года.

"Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о предоставлении кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – добавил он.

Когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

Вице-президент по международным связям Lockheed Martin Рэй Писелли рассказал, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года. Учения будут проходить на датской авиабазе Скридструп.

В Румынии учебный центр будет расположен неподалеку от Фетешти – на авиабазе 86 Борча. Страна предоставит свою инфраструктуру, Нидерланды предоставят самолеты F-16, а Lockheed Martin через подрядчика Draken International будет обучать пилотов.

Частная компания набирает инструкторов для обучения на F-16

Как стало известно, американская компания Draken International приобрела около 12 истребителей ВВС Норвегии и уже разместила вакансии о поиске пилотов-инструкторов F-16.

Кроме того, для центра подготовки летчиков компания нанимает другие категории персонала – в частности техников, электриков и других специалистов по авионике. Кандидаты должны иметь не менее 5 лет опыта работы, связанного с самолетами F-16. Продолжительность работы – от 3 до 19 месяцев.

Напомним, что в Белом доме дали зеленый свет обучению украинских пилотов на F-16. Европейские лидеры сообщили США, что им понадобится несколько недель для подготовки тренировочных возможностей. Сам же Вашингтон будет соблюдать любые сроки, установленные партнерами.