F-16 может приблизить процент сбивания ракет и дронов над Украиной до ста, – Игнат

В Украине ожидают получения F-16 от международных партнеров. Эти истребители не только позволят ускорить освобождение оккупированных территорий, но и эффективно прикрывать небо над нашим государством.

В интервью спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, насколько F-16 могут усилить ПВО в Украине. По его словам, можно будет приблизиться к почти 100-процентному сбиванию воздушных целей.

Читайте также Могут не заходить в зону поражения, – Игнат отбросил байки якобы Россия сможет сбивать F-16

F-16 защитят небо над Украиной

По словам Юрия Игната, с помощью F-16 не удастся сбивать баллистику. Но эти истребители могут прикрывать небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Таким образом удастся "приблизить процент сбивания к 100". Следует понимать, что в нынешних условиях у нас есть 70 – 80%. И это при массированных российских атаках.

Из F-16 этот показатель может увеличиться до максимального. И плюс, это позволит нам более дешевые ракеты применять (для сбивания целей – 24 Канал). Ведь назначение большого ПВО довольно серьезное,

– подчеркнул он.

По словам Юрия Игната, зенитные ракетные системы должны защищать небо над Украиной от российской авиации. Это позволит контролировать его и защищать крупные города, стратегически важные для государства объекты.

Отметим, что Украина может получить F-16 уже в этом году. Напомним, что ранее сообщалось, что эти истребители следует ожидать не раньше весны 2024 года.

F-16 могут прибыть быстрее

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для нашего государства.

По его словам, F-16 мы можем получить до конца года. В то же время он подчеркнул, что сейчас приоритет по артиллерии, амуниции, ПВО и броне.

Что им действительно нужно, это артиллерия, амуниция, ПВО и броня – танки. И по всем четырем пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре способности, которые им нужны,

– подчеркнул Кирби.

Он отметил, что в будущем пакете можно будет увидеть, что США пытаются усилить нас по этим четырем пунктам.