В Украине будут F-16: все, что известно об историческом решении

Истребители F-16 нужны Украине, чтобы защитить свое небо. В августе 2023 года США приняли историческое решение и разрешили третьим странам передать Украине самолеты.

Авиационную коалицию для Украины сформировали следующие государства: Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия, сообщает 24 Канал. Какие страны уже заявили о готовности передать Украине F-16, читайте в материале 24 Канала.

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Эстафету подхватила Дания

Уже через считанные часы после сообщения из Нидерландов о передаче F-16 Украине заявила Дания. Речь идет о 19 истребителях. Комфорт одного из них Владимир Зеленский протестовал лично на авиабазе Скридструп. Первые самолеты Украина сможет получить поближе к новому году.

Зеленский поблагодарил страны и подчеркнул, что это станет импульсом для других государств. Свои переговоры с Мэтте Фредериксен – премьер-министром страны – Зеленский назвал содержательными и сильными. Украинский лидер добавил, что пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

Нидерланды стали первой страной, сообщившей о передаче F-16

Зеленский 20 августа побывал в Нидерландах. Там украинский лидер встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время визита Зеленский сделал судьбоносное заявление. Он подчеркнул, что Украина получит 42 самолета западного образца, и это только начало.

Я не хотел бы говорить о количестве (самолетов – 24 Канал), Марк сказал, что обсуждаем цифру 42, но впереди у нас будет разговор с нашими коллегами из Дании. Как сказал Марк, это совместное согласование предоставить самолеты,

– подчеркнул Зеленский.

В Нидерландах подчеркнули, что важно как можно быстрее начать военные учения украинских героев на F-16. В настоящее время продолжаются языковые учения. По словам Рютте, Украина должна выполнить инфраструктурные условия. Истребители должны взлететь и безопасно приземлиться. Зеленский пообещал, что украинские военные будут работать над этим.

Штаты уже официально заявили: они поддерживают обучение украинских пилотов на западных истребителях, а также передачу Украине F-16 со стороны других стран. Цивилизованный мир помогает Украине бороться за свою свободу. Российские оккупанты не имеют никаких шансов.