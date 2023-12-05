Первые F-16 могут появиться в конце первого квартала 2024 года: как самолеты усилят ВСУ

Западные партнеры должны предоставить украинским воинам истребители F-16. Первые самолеты могут прибыть на фронт с началом весенне-летней кампании 2024 года.

F-16 действительно могут создать преимущество на поле боя, однако все будет зависеть от количества штурмовиков. Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, какие задачи будут выполнять бомбардировщики.

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Сколько F-16 нужно для начала и на каких направлениях усилят ВСУ

Крамаров объяснил, что одна эскадрилья (14 самолетов) вряд ли существенно повлияет на ход событий на фронте. Важно, чтобы украинские партнеры после обучение пилотов сразу передали 30 – 40 истребителей.

Самолеты должны быть модернизированы, чтобы дать определенное преимущество в воздухе над российской тактической авиацией. Они для нас критически необходимы, потому что преимущество авиации на линии фронта, в частности в Авдеевке, где россияне корректированными авиабомбами беспрепятственно могут бомбить наши позиции, является такой сильной проблемой, как на Юге было минирование, когда мы наступали,

– подчеркнул военный эксперт.

В августе 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, чтобы полностью заменить старый авиапарк и получить преимущество в воздухе нужно 128 бомбардировщиков.

Далее можно с западными партнерами вести переговоры о поставках других самолетов – шведских JAS 39 Gripen или F-18.

Бывшие сотрудники НАТО говорят, что было очень большой ошибкой Запада не дать Украине возможности вести войну так, как бы ее вели страны НАТО. Сначала завоевание преимущества в воздухе, а затем усиление наземных операций,

– заметил Андрей Крамаров.

Детальнее о задачах, которые будут выполнять F-16 в Украине: смотреть видео

Авиационная коалиция

В июле, после месяцев непростых переговоров, Украина и еще 11 государств-партнеров наконец-то подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Пока известно, что в ее пределах Украина может рассчитывать на 60 – 80 штурмовиков F-16.

В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ее возглавили Нидерланды и Дания.

F-16 для Украины: главное