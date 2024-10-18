Летчик-инструктор ответил, какие сейчас задачи выполняют F-16 в Украине

Сейчас Украина уже может иметь до эскадрильи истребителей F-16. Говорится о количестве до 12 самолетов. Сейчас эти самолеты используются не в полном объеме.

Коэффициент полезного действия F-16 на данный момент составляет примерно 10 – 15%. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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F-16 используются не в полном объеме

Роман Свитан отметил, что имеющиеся у Украины F-16 используются не в полном объеме, потому что ВСУ не имеют достаточного количества вооружения. А то, которое есть, позволяет использовать его как летающие платформы, в основном с задачей противовоздушной обороны.

Ракеты AIM-9, AIM-120, пушка, которыми могут пользоваться летчики F-16, дают возможность работать в тылу Украины, возможно, центральной, западной части, выполнять боевую задачу по уничтожению российских целей. Говорится о крылатых ракетах или дронах.

Также есть возможность даже базовыми ракетами AIM-120 с дальностью 70 – 80 километров как-то влиять на российские самолеты. В частности, Су-34. Есть неподтвержденная и непроверенная информация, что один из истребителей-бомбардировщиков Су-34 был уничтожен именно с помощью F-16. Однако Украина официально не комментировала этот инцидент и не подтвердила сбитие.

Пока коэффициент полезного действия F-16 на уровне примерно 10 – 15%, не более. Сейчас мы ждем поставок и разрешения использовать авиационные средства поражения в достаточном объеме, чтобы F-16 могли показать себя во всей красе,

– подчеркнул летчик-инструктор.

К слову, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский предположил, что Украина может получить эскадрилью истребителей F-16 до конца 2024 года, ведь на это указывает много факторов.