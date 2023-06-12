"Кратчайшие возможные сроки": военный эксперт назвал самый оптимистичный срок получения F-16

Украина окончательно договорилась со странами-партнерами о создании коалиции истребителей. По самому оптимистичному сценарию развития событий Украина получит самолеты F-16 в начале осени 2023 года.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Чернык. По его словам, украинские пилоты могут освоить F-16 в кратчайшие сроки.

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Украинские военные быстро осваивают новую технику

Чернык отметил, что украинцы показали невероятную скорость в качественном усвоении работы с современной техникой. Речь идет в частности о HIMARS и Patriot.

F-16 также будут освоены за кратчайший срок, который только возможен. Если к началу осени машины заработают, то это будет крайне оптимистично. Но подчеркиваю, что когда бы они не заработали, это будет хорошо,

– считает он.

Военный эксперт убежден, что ВСУ нужно как можно больше истребителей: хотя бы 3 эскадрилья (от 36 самолетов), а лучше всего – 3 полноценных авиационных полка (до 60 истребителей).

Кроме того, украинским защитникам нужно оружие к авиации, в том числе ракеты и бомбы.

Чернык об истребителях F-16: смотрите видео

Коалиция истребителей для Украины

1 июня во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС и Великобритании в Кишиневе согласовали концепцию создания Коалиции боевых самолетов.

Официально к коалиции истребителей присоединились Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Следует отметить, что политическое решение было одобрено еще в начале мая 2023 года, на саммите лидеров G7 в Хиросиме. Однако несколько недель у союзников Украины не было консолидированной позиции.

Страны, вошедшие в коалицию истребителей для Украины / Инфографика 24 Канала