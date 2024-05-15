Не только на Харьковщине: на каких направлениях уже сейчас ВСУ помогли бы истребители F-16

В Украине в течение месяцев появятся истребители F-16. Дания должна передать 19 самолетов, которые будут задействованы на самых горячих направлениях фронта.

Сейчас одним из таких участков фронта является Харьковщина. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, где именно эффективнее применять истребители F-16.

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Не можем себе позволить такую "роскошь"

Украина должна получить определенное количество этих самолетов, однако оно будет недостаточным для того, чтобы обеспечить прикрытие одного направления.

Мы не можем позволить себе такую "роскошь" защитить с помощью F-16 только Харьковское направление. Задач у этих самолетов очень много, и у нас есть другие направления, где так же необходимо вести активные боевые действия,

– отметил военный эксперт.

Противник также не стоит на месте. Российские комплексы С-300 и С-400 создавались именно для борьбы с такими самолетами. Поэтому нельзя утверждать, что как только появятся эти самолеты, кардинально изменится ситуация на фронте. Нам нужны десятки самолетов, которые смогут обеспечить преимущество, однако, по словам Грабского, они будут в Украине со временем.

"Сейчас к Харьковскому направлению приковано информационное внимание, однако количество боевых столкновений на этом участке равно их количеству на Покровском направлении. Сосредотачиваться исключительно на Харьковском направлении неправильно, потому что это на сегодня не единственный главный участок боевых столкновений" – подчеркнул он.

Нужно готовить украинских пилотов

Генштаб ВСУ сообщает, что на Харьковском направлении украинские силы за последние сутки отбили 11 атак россиян, а еще 3 боевых столкновения (по состоянию на утро 15 мая) продолжались. Вблизи Лукьянцев и Волчанска из-за штурмовых действий врага и мощного огневого воздействия, украинские силы для сохранения жизни бойцов и избежания потерь, переместились на более выгодные позиции.

В то же время только обороной войны не выиграть, и Украина должна наносить врагу упреждающие удары. В частности по аэродромам, районам пуска баллистических ракет и размещения войск противника на территории России. В частности такие задачи будут у самолетов F-16.

Также они должны прикрывать действия украинских войск. Общий круг этих задач не может быть обеспечен даже двумя десятками F-16,

– отметил военный эксперт.

Однако даже если западные партнеры предоставят Украине сотни этих истребителей, возникнет проблема с нехваткой пилотов, которые должны ими управлять. Западные страны, которые представляют "ядерный клуб", не могут дать своих летчиков.

Именно поэтому, по его мнению, необходимо разворачивать украинскую систему подготовки пилотов для использования западной авиации, и не только для F-16. Для Украины принципиально создание условий, когда наша авиация будет преобладать в воздухе, и только тогда сможем достичь перелома в войне.

"Учитывая преимущество армии врага в количестве войска и ресурсах, украинские силы могут достичь преимущества только в массовом применении авиационной техники на максимально большую глубину на фронте и в тылу врага", – резюмировал Сергей Грабский.

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