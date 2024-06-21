Россияне панически боятся F-16: насколько серьезно эти самолеты повлияют на фронт

Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия начала наносить удары по украинским аэродромам, "опасаясь прибытия истребителей F-16". Оккупанты очень боятся, что с прибытием этих самолетов ситуация на фронте может измениться.

Истребители F-16 со временем будут серьезно влиять на ход боевых действий. Это 24 Каналу отметил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

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F-16 будут серьезно влиять на ход боевых действий

Павел Нарожный отметил, что враг наносит удары по аэродромной инфраструктуре Украины, потому что F-16 еще не прибыли. Захватчики очень боятся поставок этих западных истребителей.

Однако первые поставки, 6 – 10 единиц, не очень повлияют на ситуацию на фронте. В течение полугода Украина получит до 30 единиц самолетов F-16, в зависимости от того, как союзники будут их поставлять. Российские носители управляемых авиабомб почувствуют на себе присутствие F-16 с дальнобойными ракетами.

Российские войска почувствуют наличие F-16, которые будут бить по ним высокоточным оружием, в частности, управляемыми авиабомбами JDAM. С большой вероятностью удары будут наноситься по российским радарам с помощью ракет HARM, которые мы и раньше использовали в этой войне, но с советских платформ. F-16 со временем серьезно будут влиять на ситуацию на фронте,

– объяснил военный эксперт.