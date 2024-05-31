Нидерланды разрешили использовать переданные F-16 на территории России, – глава МИД
Источник:NATO news
В Нидерландах не будут против использования Украиной истребителей F-16 над территорией России для самозащиты. Право на самозащиту стран закреплено в уставе ООН.
Глава нидерландской дипломатии Ханке Брюйнс-Слот выразила согласие с ударами по объектам на территории России с помощью самолетов F-16, которые Нидерланды передадут Украине. Об этом она заявила 31 мая, на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.
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Украина имеет право защищаться
Брюйнс-Слот заявила, что статья 51 Устава ООН, которая говорит о праве на самозащиту, дает право Украине на использование западной авиации над территорией России.
Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия. Это общий принцип, которого мы придерживаемся,
– сказала глава МИД Нидерландов.
Также она подчеркнула, что власть Нидерландов загружена переговорами с американцами по вопросу, чтобы все F-16 были доступны Украине. Она заверила, что ее страна готова сделать все возможное, чтобы как можно быстрее позволить F-16 летать в небе Украины.
На каком этапе передача F-16 Украине
- Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Украина ожидает западные истребители F-16 от партнеров "очень скоро". В то же время Умеров отметил, что около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает в наше государство с задержкой.
- Во время своего визита в Бельгию 28 мая Владимир Зеленский успел осмотреть истребители F-16. Именно эти самолеты должна передать нашему государству бельгийская сторона. В целом Украина от Бельгии должна получить 30 самолетов. Первые истребители должны поступить в наше государство уже до конца 2024 года.
- Дания, которая вместе с Бельгией и Нидерландами возглавляет коалицию F-16 для Украины, 31 мая позволила Украине наносить удары по военным целям в России с истребителей F-16. Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сказал, что это не новая позиция Дании и является частью помощи.
- Кроме того, Швеция передаст два самолета радиолокационного наблюдения и управления ASC 890. Они станут логическим дополнением к F-16 и значительно повысят возможности противовоздушной обороны Украины. Самолет поможет выявлять российские ракеты, самолеты и беспилотники на ранних этапах подлета и передавать их координаты пилотам истребителей.