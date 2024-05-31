Нидерланды разрешили использовать переданные F-16 на территории России, – глава МИД

В Нидерландах не будут против использования Украиной истребителей F-16 над территорией России для самозащиты. Право на самозащиту стран закреплено в уставе ООН.

Глава нидерландской дипломатии Ханке Брюйнс-Слот выразила согласие с ударами по объектам на территории России с помощью самолетов F-16, которые Нидерланды передадут Украине. Об этом она заявила 31 мая, на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

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Украина имеет право защищаться

Брюйнс-Слот заявила, что статья 51 Устава ООН, которая говорит о праве на самозащиту, дает право Украине на использование западной авиации над территорией России.

Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия. Это общий принцип, которого мы придерживаемся,

– сказала глава МИД Нидерландов.

Также она подчеркнула, что власть Нидерландов загружена переговорами с американцами по вопросу, чтобы все F-16 были доступны Украине. Она заверила, что ее страна готова сделать все возможное, чтобы как можно быстрее позволить F-16 летать в небе Украины.

На каком этапе передача F-16 Украине