Нидерланды направят еще 300 миллионов евро на вооружение для "украинских" F-16

Украина уже долго ожидает американские истребители F-16. Нидерланды направляют на вооружение этих самолетов, которые поставят нашему государству, еще 300 миллионов евро.

В Министерстве обороны Нидерландов объявили о выделении дополнительных 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16. Речь идет о тех самолетах, которые будут вскоре переданы в Украину.

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Поддержка должна продолжаться

Нидерланды уже выделили 150 миллионов евро на оснащение F-16, которые отправятся в Украину. Дополнительное финансирование будет использовано для закупки оборудования непосредственно в промышленности. В ведомстве отметили, что с боеприпасами, которые планируют приобрести, F-16 могут помочь отразить российские атаки.

Агрессия Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться на полной скорости,

– подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, покупка дополнительных боеприпасов для F-16, должна стать сигналом для Москвы о том, что союзники по НАТО будут продолжать неустанно поддерживать Украину. Брекельманс отметил, что Россия не должна выиграть эту войну.

Он объяснил, что это также в интересах их безопасности.