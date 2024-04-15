Смогут бить за линией фронта: Норвегия обещает Украине F-16 с новейшим вооружением
Источник:МИД
Норвегия присоединилась к "коалиции истребителей" и передаст Украине истребители с новейшим вооружением. Такие самолеты смогут бить за линией фронта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать норвежские F-16, которые обновлены, которые в хорошей форме,
– сказал норвежский министр.
Сейчас Норвегия вместе с коллегами из Дании и Нидерландов проводит подготовку украинских пилотов. Министр не ответил, сколько именно самолетов планируется передать Украине, однако отметил, что речь идет о "значительном количестве" истребителей.
"Это (истребители F-16, – 24 Канал) очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Вместе как система это будет довольно значительным вкладом. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, будут с новейшим вооружением", – ответил глава МИД Норвегии журналистам.
Министры также обсудили предоставление систем ПВО
Дмитрий Кулеба сообщил, что норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS хорошо себя зарекомендовали в Украине во время противостояния российской агрессии.
Мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы Украина имела больше таких систем. Но правительство Норвегии также предоставляет инструменты и возможности, чтобы получить системы Patriot из других стран и мы эту тему тоже сегодня предметно обсудили,
– подчеркнул он.
В то же время глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что сейчас они вместе с другими партерами обсуждают дальнейшие возможности обеспечения Украины большим количеством систем ПВО.
Истребители F-16 для Украины: что известно
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен рассказал 24 Каналу, что Дания первой передаст Украине истребители F-16. Это произойдет этим летом. Тогда передадут шесть первых истребителей.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вместе с обещанными дополнительными шестью F-16 ВСУ получат в целом 24 истребителя.
- В Греции решили обновить свой авиапарк истребителей. Афины закупают F-35, а старые воздушные суда планируют распродать. В частности, речь идет о 32 самолетах F-16. Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом.