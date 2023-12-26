Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что нидерландские самолеты уже могут быть в Украине. Как известно, в декабре стартовала подготовка 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.
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"Не могут военно-политическое руководство и ВСУ не воспользоваться до Нового года демонстрацией какого-то очень серьезного удара по российским вооруженным силам с применением F-16", – считает Пионтковский.
По его словам, на складах европейских стран НАТО стоят 6 тысяч истребителей F-16. А при нынешнем уровне политической поддержки в США и Европе 200 самолетов в украинском небе – это не вопрос "через три месяца".
Какова была главная проблема
Постепенно Украина получает от западных стран оружие и технику, о которой раньше даже не было речи. В частности, очень долго преодолевали политическое табу дальнобойные ракеты ATACMS.
Никогда не было вопроса в деньгах. Вопрос был в отсутствии политической воли,
– констатировал Пионтковский.
Возможно, вместе с F-16 Украина получит и ATACMS наибольшей дальности, а не только на 180 километров.
F-16 для Украины: основное
- Аналитики ISW предполагают, что первую партию F-16 получит до конца 2023 года. В то же время, точной даты передачи истребителей пока нет.
- Тем временем идет обучение украинских пилотов на F-16. Летчики уже поднимаются в небо вместе с инструкторами и ждут самостоятельных вылетов.
- К слову, 19 мая стало известно о создании авиационной коалиции. К ней присоединились Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия. Этому предшествовало разрешение США экспортировать F-16 в Украину.