Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що принаймні нідерландські літаки вже можуть бути в Україні. Як відомо, в грудні стартувала підготовка 18 винищувачів F-16 для доставлення в Україну.

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"Не можуть військово-політичне керівництво і ЗСУ не скористатись до Нового року демонстрацією якогось дуже серйозного удару по російських збройних силах із застосуванням F-16", – вважає Піонтковський.

За його словами, на складах європейських країн НАТО стоять 6 тисяч винищувачів F-16. А за нинішнього рівня політичної підтримки в США та Європі 200 літаків в українському небі – це не питання "через три місяці".

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що якщо навіть Україна отримає перші F-16 до кінця року, вона ще не зможе їх використовувати. Ще не готові пілоти, які досі навчаються, відповідна інфраструктура й інженерно-авіаційний склад.

Яка була головна проблема

Поступово Україна отримує від західних країн зброю і техніку, про яку раніше навіть не було мови. Зокрема, дуже довго долали політичне табу далекобійні ракети ATACMS.

Ніколи не було питання в грошах. Питання було у відсутності політичної волі,

– констатував Піонтковський.

Можливо, разом з F-16 Україна отримає і ATACMS найбільшої дальності, а не лише на 180 кілометрів.

F-16 для України: основне