Первые F-16 появятся в украинском небе ориентировочно в июне этого года, – Foreign Policy

Первые истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе уже летом. Сообщается, что это произойдет ориентировочно в июне 2024 года.

В то же время украинское правительство ожидает, что наши пилоты до конца финансового года в США пройдут обучение на истребителях. Речь идет об около 12 летчиках.

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Украина получит первые F-16

Как отмечает Foreign Policy, первые истребители F-16 американского производства окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Я думаю, что в июне мы увидим их (истребители F-16 – 24 Канал) в Украине,

– заявил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.

В то же время такие же временные промежутки обозначил еще один европейский чиновник, который присутствовал на конференции по безопасности в Мюнхене.

Кроме того, в материале издания отмечается, что украинское правительство ожидает, что до конца финансового года в США обучение на истребителях пройдут 12 пилотов. Речь идет о сентябре 2024 года.

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