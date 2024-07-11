Все это есть на складах, они могут участвовать в боях, – Подоляк о необходимых Украине 128 F-16

Украина ожидает поставки истребителей F-16. Однако крайне важно количество этих самолетов, потому что, например, 6 – 12 единиц не смогут существенно повлиять на ход боевых действий.

Чтобы истребители F-16 имели стратегическое влияние, Украина должна получить 128 – 130 самолетов. Это 24 Каналу объяснил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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Такое количество будет иметь существенное влияние

Михаил Подоляк отметил, что если Украина получит, например, 6 – 12 самолетов F-16, то они где-то усилят позиции тактического, оперативно-тактического уровня. Но чтобы повлиять стратегически, надо получить авиационный компонент в размере 128 – 130 истребителей. Такое количество уже будет иметь существенное влияние.

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Есть инструменты, которые позволят увидеть другую картину. Существенное увеличение дальнобойных возможностей Украины, закрытое небо и авиация полностью изменят ход событий на линии фронта.

Это понятные математические объемы оружия. Это не то, что где-то, когда-то, кто-то должен все построить. Они есть на складах. Они могут быть активированы, участвовать непосредственно в боевых действиях,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.