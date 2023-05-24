F-16 отодвинут вражескую авиацию на территорию России: сколько самолетов нужно Украине

Передача Украине F-16 от международных партнеров состоится на протяжении несколько месяцев. Пока неизвестно точное количество самолетов, планирующих передать на нужды Воздушных сил. Однако даже минимальное количество истребителей поможет изменить ситуацию.

Российскую авиацию следует держать на безопасном расстоянии от украинских территорий. Именно в этом могут помочь самолеты F-16. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Какое количество повлияет на ситуацию

На саммите G7 официально сформировали коалицию истребителей для Украины. После этого начала появляться разная информация о сроках поставок и учений украинских пилотов, а также о количестве самолетов, которые передадут партнеры.

Пока даже одна эскадрилья F-16, то есть примерно 12 самолетов, могла бы существенно повлиять на ситуацию в Украине.

В чем суть передачи Украины F-16? Это не только ПВО, а эти самолеты более эффективно борются против ракетных и авиационных угроз противника. Огромное значение этих самолетов в том, что они преобладают российские самолеты по дальности определения целей и по дальности использования своего оружия.

– отметил Михаил Самусь.

То есть радиолокационный бортовой комплекс F-16 ранее может раньше заметить тот же Су-35 и применить свое оружие для уничтожения этого самолета, чем это бы сделал российский. Таким образом использование в прифронтовых зонах или на временно оккупированных территориях российской авиации будет сведено на нет.

"Если посмотреть на ту интенсивность, с которой используется российская авиация, то нам даже одна эскадрилья может существенно изменить ситуацию. И в пограничных зонах, где Россия постоянно сбрасывает свои корректированные авиабомбы на глубину 30 – 50 километров просто по гражданским, мы бы это сразу прекратили", – подчеркнул Самусь.

Кроме того, и во фронтовой зоне Украина бы остановила российскую авиацию, то есть вообще вывела бы ее за дальность использования КАБов – 80 километров. Таким образом оккупантов удалось бы держать на расстоянии.

Если бы Украине передали большее количество эскадрилий, хотя бы две, тогда это повлияло бы на ситуацию на самом фронте с точки зрения поддержки наших наступательных действий. Однако, в любом случае, даже минимальное количество самолетов положительно повлияет на уменьшение российской авиации в небе Украины.

Миайло Самусь о количестве F-16, которые могут передать Украине

Возможные сроки поставок

Говоря о сроках, нужно учесть обстоятельства, при которых F-16 будет у Украины. К примеру, эксперты настаивают, что нужно обеспечить идеальные взлетно-посадочные полосы, ведь это капризная машина, у которой повышены требования. Но и здесь, вероятнее всего, можно найти выход.

С точки зрения подготовки наших пилотов, думаю, несколько месяцев хватит, чтобы из наших асов подготовить специалистов, использующих F-16. Это же не берут кадета, только поступившего в военную академию и его начинают учить с нуля. Сроки – несколько месяцев,

– заявил Самусь.

Дальше все зависит от того, как будут интенсивно учиться украинские пилоты. А также от того, насколько наши союзники будут быстро реализовывать свои обещания, ведь задержки всегда могут быть по бюрократическим или техническим аспектам.

Оттеснить авиацию России – самое важное

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что, по его мнению, F-16 кардинально не изменят ход войны. Мол, это этакая инвестиция в будущее Украины. Возможно, Кендалл подразумевал, что это усилит воздушные силы Украины в будущем. Но и сейчас у УСУ есть планы для использования истребителей на фронте.

F-16 не может использоваться только для защиты. Если формально говорить, то вдруг F-16 сбивает российский самолет на украинской территории, а тот падает на российскую территорию, что нам голову пеплом посыпать?,

– заметил Самусь.

Украина – великое государство, и ей действительно нужно много самолетов даже в мирное время. Речь идет не менее о 50 самолетах. Однако даже эскадрилья F-16 с соответствующим вооружением могла изменить ситуацию противостояния даже на этой фазе войны.

"Мы говорим даже не о самолете, а о возможностях. Могли бы возможности, которые есть у F-16, изменить ситуацию в Бахмуте? Вспомним, Россия активно применяла авиацию вокруг Бахмута, уничтожая город. Думаю, F-16 могли бы дальше отодвинуть российскую авиацию, возможно, даже на территорию России ", – подчеркнул Самусь.

Очень важно, чтобы смогла оттеснить вражескую авиацию от зоны ведения боевых действий и украинских территорий. С F-16 такая возможность будет, поэтому действительно это инвестиция в будущее.

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