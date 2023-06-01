F-16 для Украины: в Белом доме прокомментировали возможность "атак по России"
Источник:The White House
В Белом доме уверены, что Украина не использует F-16, чтобы наносить удары по территории России. Официальный Вашингтон получил соответствующие заверения Украины.
Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома – заявил: Штаты уверены, что Украина не будет атаковать территорию России с помощью F-16. Об этом уже говорилось.
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Эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и других высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора в Украине,
– подчеркнул Кирби.
Он добавил, что Штаты не вмешиваются и не указывают Украине, какие цели поражать или не поражать. Украинские власти сами принимают дальнейшие шаги. В то же время официальный Вашингтон очень четко подчеркивал, что не поддерживает атаки внутри России.
"Президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать под военным углом зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили и которое теперь находится в их собственности", – подчеркнул Кирби.
F-16 станут переломным моментом
- Украинским героям очень нужны самолеты F-16, чтобы защитить наше небо и провести успешное контрнаступление. В Воздушных силах отметили, что получение F-16 совершит настоящий переворот.
- По словам Юрия Игната, получив F-16, Украина получит преимущество в воздухе оккупированных территорий или даже на оперативной глубине временно оккупированных территорий.