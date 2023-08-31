Не дадут России доминировать в небе: Зеленский рассказал, сколько F-16 нужно Украине

Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами и союзниками по вопросу предоставления F-16. Глава государства, общаясь с журналистами, рассказал, сколько этих истребителей нужно нам.

В интервью португальскому изданию Владимир Зеленский не только назвал цифру, но и аргументировал, для чего нам истребители F-16. Он подчеркнул, что они – важная составляющая защиты неба над Украиной.

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F-16 – важная составляющая противовоздушной обороны

По словам Владимира Зеленского, современные истребители в небе гарантируют безопасность для гражданского населения. Кроме того, они важны для работы зернового коридора и его защиты. Чтобы Россия не могла угрожать экспорту продовольствия.

Глава государства подчеркнул, что F-16 нужны Украине не для наступательных действий. Он отметил, что истребители необходимы для защиты родной земли, родного моря и родного неба.

Он отметил, что сейчас есть договоренность о передаче 50 – 60 самолетов. Но этого недостаточно для абсолютного доминирования в небе.

В общей сложности нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве.

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что помощь от партнеров поступила "позже, чем хотел". Он также констатировал, что доминирование России в небе "абсолютно".

Владимир Зеленский предположил, что F-16 будут в Украине в начале следующего года. В то же время, он констатировал, что не знает, как это ускорить.

160 самолетов не так уж много

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление Зеленского о 160 самолетах. По его словам, общаясь с журналистами иностранных изданий, он озвучивает даже цифру в 200 воздушных судов. Ведь следует понимать, что нам нужны не только боевые самолеты, но и учебно-тренировочные.

Юрий Игнат отметил, что видение модели Воздушных сил до конца 2035 года предполагало 128 таких самолетов. Эта модель должна была охватывать 4 бригады. В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ отметил, что Украина может получить не один тип самолетов.

Это, по его словам, отмечал командующий Николай Олещук. Он отмечал, что основным типом будет F-16, который будет вытеснять старый парк советских самолетов. В то же время рассматривают Saab JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Пока понимаем, что продолжаются серьезные консультации в рамках авиационной коалиции, работают украинские власти, военные. Для того чтобы понять, какой будет модель. Потому что 160 – не такая уж большая цифра для такого великого государства как наше,

– отметил он.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заявил, что украинские пилоты в Дании уже переходят к летной подготовке на F-16. Заметим, что Дания приняла решение передать нашему государству 19 этих западных истребителей.