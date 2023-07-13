Об этом 24 Каналу сказал дипломат, спецсоветник посольства Украины в Бельгии в 1992 – 1995 годах Зенон Коваль. По его словам, все делается для того, чтобы Россия ощутила психологическое давление.

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"У каждого из партнеров свои возможности. Они смотрят, кто и когда может что-то передать. Не надо всем и сразу, но чтобы враг почувствовал, что есть каждый раз усиление военной помощи", – пояснил Коваль.

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Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 12 июля встретился с лидером США Джозефом Байденом. Обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются.

Союзники не разбрасываются пустыми заявлениями

Сделать заявление о передаче какого-нибудь вооружения очень легко, но не реализовать. Даже если говорить о F-16, то, кроме обучения пилотов, нужно также обустроить аэродромы и продумать логистику. Это комплексная проблема, решение которой требует времени и усилий.

"Все будет в должное время. Байден не отмахивается от передачи F-16 Украине. Он сделает соответствующее заявление, когда ситуация будет зрелой", – констатировал Коваль.

Обратите внимание! Коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 уже официально создана. Тренировка должна начаться в августе – начале сентября. В украинском воздухе истребители должны появиться к концу первого квартала 2024 года.

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