Об этом 24 Каналу сказал дипломат, спецсоветник посольства Украины в Бельгии в 1992 – 1995 годах Зенон Коваль. По его словам, все делается для того, чтобы Россия ощутила психологическое давление.
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"У каждого из партнеров свои возможности. Они смотрят, кто и когда может что-то передать. Не надо всем и сразу, но чтобы враг почувствовал, что есть каждый раз усиление военной помощи", – пояснил Коваль.
Почему на саммите не объявили о предоставлении F-16 и ATACMS: смотрите видео
Союзники не разбрасываются пустыми заявлениями
Сделать заявление о передаче какого-нибудь вооружения очень легко, но не реализовать. Даже если говорить о F-16, то, кроме обучения пилотов, нужно также обустроить аэродромы и продумать логистику. Это комплексная проблема, решение которой требует времени и усилий.
"Все будет в должное время. Байден не отмахивается от передачи F-16 Украине. Он сделает соответствующее заявление, когда ситуация будет зрелой", – констатировал Коваль.
Военная помощь Украине: последние новости
- Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов. Деньги пойдут на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра.
- Украина также получит мощную военную помощь от Франции, Германии и Норвегии. Новые пакеты включают в себя ЗРК Patriot, танки Leopard и Marder и другую военную технику.
- Раньше Австралия объявила о пакете помощи на 74 миллиона долларов. В него вошли 28 бронированных машин М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M.