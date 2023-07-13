Про це 24 Каналу сказав дипломат, спецрадник посольства України в Бельгії в 1992 – 1995 роках Зенон Коваль. За його словами, усе робиться для того, щоб Росія відчула психологічний тиск.
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"Кожен з партнерів має свої спроможності. Вони дивляться, хто й коли може щось передати. Не треба всім і одразу, але щоб ворог відчув, що є щоразу посилення військової допомоги", – пояснив Коваль.
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Союзники не розкидаються порожніми заявами
Зробити заяву про передання якогось озброєння дуже легко, але не реалізувати. Навіть якщо говорити про F-16, то, крім навчання пілотів, потрібно також облаштувати аеродроми й продумати логістику. Це комплексна проблема, розв'язання якої потребує часу й зусиль.
"Усе буде в належний час. Байден не відмахується від передання F-16 Україні. Він зробить відповідну заяву, коли ситуація буде зріла", – констатував Коваль.
Військова допомога Україні: останні новини
- Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів. Кошти підуть на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру.
- Україна також отримає потужну військову допомогу від Франції, Німеччини та Норвегії. Нові пакети містять ЗРК Patriot, танки Leopard й Marder та іншу військову техніку.
- Раніше Австралія оголосила про пакет допомоги на 74 мільйони доларів. До нього увійшли 28 броньованих машин М113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M.