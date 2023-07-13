Про це 24 Каналу сказав дипломат, спецрадник посольства України в Бельгії в 1992 – 1995 роках Зенон Коваль. За його словами, усе робиться для того, щоб Росія відчула психологічний тиск.

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"Кожен з партнерів має свої спроможності. Вони дивляться, хто й коли може щось передати. Не треба всім і одразу, але щоб ворог відчув, що є щоразу посилення військової допомоги", – пояснив Коваль.

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Союзники не розкидаються порожніми заявами

Зробити заяву про передання якогось озброєння дуже легко, але не реалізувати. Навіть якщо говорити про F-16, то, крім навчання пілотів, потрібно також облаштувати аеродроми й продумати логістику. Це комплексна проблема, розв'язання якої потребує часу й зусиль.

"Усе буде в належний час. Байден не відмахується від передання F-16 Україні. Він зробить відповідну заяву, коли ситуація буде зріла", – констатував Коваль.

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