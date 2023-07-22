Контроль неба над оккупированными территориями: Игнат назвал, чего не хватает на вооружении ВСУ

Чтобы контролировать небо над оккупированными территориями, ВСУ должны иметь на вооружении больше систем ПВО, а также западные истребители F-16. Эти средства помогут снизить атаки на территории Украины.

Об этом в интервью заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, усиление ПВО и западные истребители помогут прикрывать горячие направления и выполнять важные задачи.

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Как Украина может контролировать небо над оккупированными территориями

Игнат подчеркнул, что Украине необходимо больше современных систем ПВО и истребители F-16. Это поможет уменьшить тотальный контроль захватчиков над оккупированными территориями.

При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет, по крайней мере, ни одного тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями,

– заявил Игнат.

Кроме того, воздушным силам необходимо иметь на вооружении хотя бы одну эскадрилью истребителей F-16, чтобы выполнять важные задачи на разных участках фронта. Он пояснил, что количество истребителей впоследствии будет расти, поэтому и защита неба будет более эффективной.

"Когда появляется какой-то новый тип вооружения, например, первые танки – оно пошло своим ходом и арсенал пополняется. Хотя, конечно, есть и потери. Так же и средства противовоздушной обороны. Например, поступили первые системы NASAMS. Теперь она у нас не одна – уже больше. Так и с Iris-T, и с Patriot. И дальше с каждым месяцем их количество, возможно, будет расти", – объяснил он.

Какое оружие необходимо ВСУ