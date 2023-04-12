Мы только рады, но стоит готовить и свою молодежь – Воздушные силы об иностранцах-пилотах F-16
Украина нуждается в американских истребителях F-16. А министр обороны Алексей Резников недавно пригласил иностранных пилотов, умеющих управлять этим самолетом, присоединиться к рядам Сил обороны.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина рассчитывает, что в конце концов коалиция международных партнеров согласует передачу истребителей F-16.
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Могли ли бы иностранцы воевать в Украине на F-16
Как отметил Игнат, в Министерстве обороны есть соответствующие механизмы, по которым иностранцы могут служить в Вооруженных Силах Украины. Если кто-нибудь из них захочет присоединиться – их с радостью примут.
Если будут такие желающие занять место в составе Воздушных сил из иностранцев – это только приветствуется. Но вместе с тем не следует забывать о молодежи из Харьковского национального университета Воздушных сил. А также есть пилоты и военные инженеры, которые уже определены для обучения на западных типах самолетов,
– заметил Игнат.
Могут ли Украине помочь иностранные пилоты, умеющие летать на F-16 – Игнат: смотрите видео
Сейчас Украине важно получить соответствующее решение о передаче международных партнеров. Дискуссии по этому поводу активно продолжаются. Представители коалиции опасаются, имеет ли Украина соответствующую инфраструктуру и возможности хранить и использовать такие самолеты. Но с этим все нормально.
Мы используем десятки разных оперативных аэродромов на территории государства, участки автодорог. Есть укрытия для самолетов, защищающих технику. Не нужно здесь придумывать лишних преград. Есть возможности для приема и эксплуатации западной техники,
– отметил Игнат.
Украине нужны истребители F-16: коротко
- Недавно Юрий Игнат объяснил, почему Украине нужны именно истребители F-16. Они существенно помогут завоевать преимущество в воздухе.
- По его словам, F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их около 4,5 тысячи на вооружение в 25 стран.
- Также министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов, умеющих управлять F-16, присоединиться к Силам обороны. Предложение прозвучало 10 апреля на брифинге в Одессе.