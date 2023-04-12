Мы только рады, но стоит готовить и свою молодежь – Воздушные силы об иностранцах-пилотах F-16

Украина нуждается в американских истребителях F-16. А министр обороны Алексей Резников недавно пригласил иностранных пилотов, умеющих управлять этим самолетом, присоединиться к рядам Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина рассчитывает, что в конце концов коалиция международных партнеров согласует передачу истребителей F-16.

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Могли ли бы иностранцы воевать в Украине на F-16

Как отметил Игнат, в Министерстве обороны есть соответствующие механизмы, по которым иностранцы могут служить в Вооруженных Силах Украины. Если кто-нибудь из них захочет присоединиться – их с радостью примут.

Если будут такие желающие занять место в составе Воздушных сил из иностранцев – это только приветствуется. Но вместе с тем не следует забывать о молодежи из Харьковского национального университета Воздушных сил. А также есть пилоты и военные инженеры, которые уже определены для обучения на западных типах самолетов,

– заметил Игнат.

Могут ли Украине помочь иностранные пилоты, умеющие летать на F-16 – Игнат: смотрите видео

Сейчас Украине важно получить соответствующее решение о передаче международных партнеров. Дискуссии по этому поводу активно продолжаются. Представители коалиции опасаются, имеет ли Украина соответствующую инфраструктуру и возможности хранить и использовать такие самолеты. Но с этим все нормально.

Мы используем десятки разных оперативных аэродромов на территории государства, участки автодорог. Есть укрытия для самолетов, защищающих технику. Не нужно здесь придумывать лишних преград. Есть возможности для приема и эксплуатации западной техники,

– отметил Игнат.

Украине нужны истребители F-16: коротко