Сможем наносить точечные удары: насколько F-16 упростят борьбу с российскими Ка-52

Как сообщает Forbes, на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 41 вертолет Ка-52. Это треть от всего количества. Но американские истребители F-16 могут уничтожать такие российские вертолеты в автоматическом режиме с большой дальности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что эти самолеты имеют соответствующие ракеты у себя на борту.

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Американский истребитель F-16 и российский вертолет Ка-52 – это два разных летательных аппарата, выполняющих совершенно разные задачи. Такие российские вертолеты, по словам Рыженко, нанесли много вреда с начала контрнаступления.

"Ведь они имеют на борту противотанковые ракеты, которые запускают с дистанции 8 – 10 километров. И, я так понимаю, у нас не было много чем бороться с ними. Те средства, которые были, не доставали их на максимальной дальности", – сказал военный аналитик.

Как F-16 помогут бороться с Ка-52: смотрите видео

В настоящее время бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины предполагает, что такие средства уже есть, и украинские защитники начали подстерегать эти вертолеты. К слову, ВСУ показали видео, как приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Начали ждать в позициях, где они не ждут, и использовать ЗРК или зенитно-ракетные системы. Хотя этот вертолет действительно способный и пришлось многое делать, чтобы его сбить,

– отметил Андрей Рыженко.

Когда Украина получит американские самолеты F-16, военный аналитик уверен, будет сложно говорить о паритете с россиянами. Ведь оккупанты на войне против Украины имеют более 300 самолетов и более 300 вертолетов. Однако F-16 могут наносить отдельные точечные тактические удары, которые могут иметь даже стратегическое значение.

"Есть у нее (России – 24 Канал) самолеты Су-34, Су-35, которые также достаточно современные. Есть такие технические черты самолета F-16, позволяющие ему иметь преимущество в воздушном бою один на один", – добавил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.

F-16 для Украины