Про це 24 Каналу розказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що ці літаки мають відповідні ракети у себе на борту.

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Американський винищувач F-16 та російський гелікоптер Ка-52 – це два різних літальних апарати, які виконують зовсім різні завдання. Такі російські вертольоти, за словами Риженка, завдали багато шкоди від початку контрнаступу.

"Адже вони мають на борту протитанкові ракети, які запускають з дистанції 8 – 10 кілометрів. І я так розумію, в нас не було багато чим боротися з ними. Ті засоби, які були, не діставали їх на максимальній дальності", – сказав військовий аналітик.

Як F-16 допоможуть боротися з Ка-52: дивіться відео

Нині колишній заступник начальника штабу ВМС України припускає, що такі засоби вже є, й українські захисники почали чатувати на ці гелікоптери. До слова, ЗСУ показали відео, як приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Почали чекати в позиціях, де вони не чекають, і використовувати ЗРК або зенітно-ракетні системи. Хоча цей вертоліт дійсно спроможний і довелося багато чого робити, щоби його збити,

– зауважив Андрій Риженко.

Коли Україна отримає американські літаки F-16, військовий аналітик переконаний, буде складно говорити про паритет з росіянами. Адже окупанти на війні проти України мають понад 300 літаків та понад 300 вертольотів. Однак F-16 можуть завдавати окремих точкових тактичних ударів, які можуть мати навіть стратегічне значення.

"Є у неї (Росії – 24 Канал) літаки Су-34, Су-35, які також досить сучасні. Є такі технічні риси літака F-16, що дозволяють йому мати перевагу у повітряному бою сам на сам", – додав колишній заступник начальника штабу ВМС України.

F-16 для України