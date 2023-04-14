Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, учитывая последний год помощи, трудно обвинять США в недальновидности. Именно Штаты больше всего помогли Украине за все время полномасштабного вторжения.

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Конечно, никому из украинцев не нравится заявление президента США Джо Байдена, что Украине сейчас не нужны западные самолеты. Однако можно предположить, что первыми в передаче условных F-16 будут страны Евросоюза.

Байден подталкивает ЕС к действиям

Как отметил Клочок, во время полномасштабной войны Байден и другие представители американской администрации постоянно подталкивали страны ЕС к большей помощи для Украины. Подобная ситуация может произойти и с истребителями F-16.

Он все время подталкивал другие страны. Я не зря говорил за встречу Залужного с французским генералом из Франции, где обсуждали вопросы самолетов. Думаю, решение о передаче будет принято на уровне ЕС. Там тоже много самолетов, которые могут передать Украине. Для этого не нужно будет ждать, согласится ли Байден,

– отметил Клочок.

В общем, Байден постоянно пытается "расшевелить" европейские страны, чтобы они больше помогали Украине. И это приносит результаты. Страны ЕС последовательно наращивают помощь для ВСУ.

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Также не стоит забывать, что в США пройдут выборы президента в 2024 году. И сейчас все начинает крутиться вокруг этого. Поэтому спекуляций по вопросу помощи для Украины станет еще больше.

Я далек от мнения о том, что США будут уменьшать помощь для Украины. Но мы говорим об увеличении. Что касается авиации, поставки вооружения и так далее. Не исключаю, что за кулисами со временем проследуют интересные кейсы в дипломатических отношениях разных стран, которые повлияли на графики поставки этого оружия. К большому сожалению,

– заметил Клочок.

Украина нуждается в самолетах F-16: коротко