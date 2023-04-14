Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, з огляду на останній рік допомоги важко звинувачувати США у недалекоглядності. Саме Штати найбільше допомогли Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

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Звісно, нікому з українців не подобаються заяви президента США Джо Байдена, що Україні зараз не потрібні західні літаки. Однак можна припустити, що першими у передачі умовних F-16 будуть країни Євросоюзу.

Байден підштовхує ЄС до дій

Як наголосив Клочок, упродовж повномасштабної війни Байден та інші представники американської адміністрації постійно підштовхували країни ЄС до більшої допомоги для України. Така ж ситуація може статися і з винищувачами F-16.

Він весь час підштовхував інші країни. Я не дарма говорив за зустріч Залужного із французьким генералом з Франції, де обговорювали питання літаків. Думаю, рішення щодо передачі буде ухвалене на рівні ЄС. Там теж чимало літаків, які можуть передати Україні. Для цього не потрібно буде чекати, чи погодить все Байден,

– зазначив Клочок.

Загалом Байден постійно намагається "розворушити" європейські країни, щоб вони більше допомагали України. І це дає результати. Країни ЄС послідовно нарощують допомогу для ЗСУ.

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Також не варто забувати, що у США відбудуться вибори президента у 2024 році. І зараз все починає крутитися навколо цього. Тому спекуляцій на питанні допомоги для України стане ще більше.

Я далекий від думки про те, що США зменшуватимуть допомогу для України. Але ми говоримо про збільшення. Щодо авіації, постачання озброєння і такого іншого. Не виключаю, що за лаштунками з часом спливуть цікаві кейси у дипломатичних відносинах різних країн, які повпливали на графіки постачання цієї зброї. На превеликий жаль,

– зауважив Клочок.

Україна потребує літаків F-16: коротко